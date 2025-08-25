Празник на св. Йоан Кръстител на о. Свети Иван

25.08.2025 13:45 , Канцелария (Сливенска митрополия)

На 29 август – деня, когато Църквата почита Отсичането на честната глава на св. Йоан Кръстител, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений ще отслужи Божествена света Литургия на остров „Св. Иван“ край Созопол. Богослужението ще започне в 8:30 ч. на мястото на средновековния храм, където през 2010 г. проф. Казимир Попконстантинов откри реликварий с мощи на св. Йоан Кръстител – събитие с изключително значение за духовния живот на Българската православна църква и за християнския свят.

По решение на Сливенския епархийски съвет (Протокол № 9 от 11.08.2025 г.) след светата Литургия проф. Казимир Попконстантинов ще бъде удостоен с най-високото отличие на Сливенската митрополия – орден „Св. Димитрий Сливенски“ – първа степен. Отличието се връчва за особени заслуги към делото на светата епархийска църква и по повод 15-годишнината от това епохално откритие.

