СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 26.08.2025

759 20.6.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно
823 26.6.2025 г. 29.8.2025 г. 1 КРАНИСТ, СТАЦИОНАРЕН КРАН СЛИВЕН средно
836 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно
838 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОБРАБОТКА ЗЪРНО СЛИВЕН средно
839 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно
868 09.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно
874 10.7.2025 г. 29.8.2025 г. 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
886 14.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно
887 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
888 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно
892 16.7.2025 г. 29.8.2025 г. 3 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно
916 15.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ КРУШАРЕ висше
917 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 1 ЗАС КЕРМЕН висше
925 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално
926 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно
938 18.8.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно
947 30.7.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно
955 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно
956 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно
958 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно
959 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно
960 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТОМАНЕНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно
967 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 20 ОБЩ РАБОТНИК В ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ начално/основно/средно
974 04.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно
977 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно
979 11.8.2025 г. 28.8.2025 г. 1 СКЛАДОВ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно
980 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно
981 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно
983 15.9.2025 г. 31.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП САМУИЛОВО висше
984 15.9.2025 г. 31.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БЕЛ САМУИЛОВО висше
984 15.9.2025 г. 31.8.2025 г. 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК САМУИЛОВО висше
991 13.8.2025 г. 31.8.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ ТРУД И РАБОТНАЗАПЛАТА СЛИВЕН средно/висше
998 14.8.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно
1007 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше
1008 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше
1009 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно
1012 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно
1022 18.8.2025 г. 26.8.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН висше
1027 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше
1028 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше
1029 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше
1032 21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР НА РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше
1033 22.08.2025г 01.09.2025г 1 УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ СЛИВЕН висше/специална педагогика
1034 22.08.2025г 01.09.2025г 1 УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ ЦОУД СЛИВЕН висше/специална педагогика
1037 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно
1038 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно
1039 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно
1040 01.09.2025г 28.08.2025г 1 УЧИТЕЛ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ГАВРАИЛОВО висше
1041 01.09.2025г 28.08.2025г 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ГАВРАИЛОВО средно
1042 09.9.2025 г. 27.08.2025г 2 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
1043 09.9.2025 г. 27.08.2025г 1 ХОРЕОГРАФ СЛИВЕН висше
1045 09.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
1047 15.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше
1048 15.9.2025 г. 27.08.2025г 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
1049 01.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА СЛИВЕН висше
1050 01.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ СЛИВЕН висше
1051 01.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше
1052 01.9.2025 г. 28.08.2025г 2 ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ САМУИЛОВО средно
1053 01.9.2025 г. 28.08.2025г 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше
1054 01.9.2025 г. 28.08.2025г 1 ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ СЛИВЕН средно
1055 05.9.2025 г. 03.09.2025г 1 ШОФЬОР АВТОБУС ТОПОЛЧАНЕ средно
1056 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 1 ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно