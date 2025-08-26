Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.08.2025 г.

26.08.2025 09:44 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 40 минути | 27

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 25.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 26.08.2025 Г.

Служители на ОДМВР-Сливен са се отзовали на два сигнала за домашно насилие, подадени на 25 август.

Около 18,00 часа екип на РУ-Ново Загора е задържал мъж на 41 години за упражнено насилие спрямо жената, с която живее на семейни начала в село Любенова махала.

В 16,15 часа в РУ-Твърдица е задържан мъж на 36 години. Той е упражнил насилие над жената, с която съжителства в дома им в град Твърдица.

По случаите са образувани досъдебни производства. На жените е предложена правна помощ.

Криминалисти на РУ-Сливен работят по сигнал за взломна кражба от частен имот. Сигналът е получен на 25 август. От наследствен имот в град Сливен е извършена кражба на техника. Заявената щета е на стойност около 450 лева. По случая е образувано досъдебно производство.