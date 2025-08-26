Стара река се подготвя за традиционния си събор

26.08.2025 10:57 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 26 минути | 31

Палитра от събития за малки и големи подготвя сливенското село Стара река по случай ежегодния си общоселски събор. Той ще се проведе на 30 и 31 август, като началото ще бъде дадено още на 29 август, петък. Жители и гости на селото ще имат възможност да се включат в петъчното вечерно диджейско парти. То ще започне от 19.30 ч.

През съботния ден, на 30 август, от 12 ч., ще бъде раздаван осветен курбан за здраве в местната църква.

Празничната вечер ще започне в 19 ч. на площада в селото с оркестър „Фолклористи“ и певицата Петя Гиджова. Специален гост на вечерта ще бъде попфолк певецът Здравко Мандаджиев. Неговите изпълнения ще започнат в 21 ч.

Програмата на събора през неделния ден, на 31 август, ще предложи на малките жители на Стара река детско забавление с фокусник и акробатични изпълнения. Те са предвидени за 9.30 ч.

Организатор на събора е Кметството на Стара река, с подкрепата на Община Сливен, местни спонсори и дарители.