Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 12 минути | 1

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ изнася данни за основните резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.

Подробната информация може да намерите в прикачения файл.

Файлове

Заетост4-6/25

Размер: 111KiB | Тип: DOCX

