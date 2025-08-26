Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ изнася данни за основните резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.
Подробната информация може да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
