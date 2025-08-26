26.08.2025 11:11 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 12 минути | 1

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ изнася данни за основните резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.

Подробната информация може да намерите в прикачения файл.