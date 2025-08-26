Сливен, кратки вечерни новини, 26.08.2025 г., вторник

26.08.2025 16:16 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ изнесе данни за основните резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.

Сливенското село Стара река подготвя разнообразни събития за своя ежегоден общоселски събор, който ще се проведе на 30 и 31 август, като началото ще бъде дадено още на 29 август.

Общинските съветници от групата на „Възраждане“ – Сливен, Динко Ганчев, Филип Кънев и Неделчо Великов, внесоха питане до кмета на община Сливен, г-н Стефан Радев, относно осигуряването на обществения ред по главната пешеходна улица на града – бул. „Цар Освободител“.

Детска игра с огън е причината за пожара, избухнал на 23 август в местността Свети Георги над сливенския квартал „Комлука“.

Почитателите на рока в Сливен ще имат възможност да се насладят на вечер, посветена на популярния музикален жанр на 3 септември на крепост “Туида”.

Дирекция на Природен Парк "Сините камъни" - Сливен ще отбележи Международния ден за информираност относно лешоядите на 5 септември.

Областният управител Чавдар Божурски бе гост на официалното откриване на Международния фестивал на народната носия в Жеравна.