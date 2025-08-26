26.08.2025 14:08 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 20 минути | 2

От 21 до 24 август 2025 г. в унгарската столица Будапеща се проведе международна конференция на Европейския форум на учителите по религиозно образование (EFTRE). Форумът, който събира педагози от различни християнски традиции, се организира веднъж на три години и този път обедини представители на повече от 20 европейски страни.

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений г-н Щелян Димов бе представител на Сливенската св. митрополия.

За първи път на този престижен форум прозвуча официална презентация за състоянието и развитието на религиозното образование в България. В изложението си г-н Димов проследи хронологията на предмета – от Възраждането, през периода на атеистичната идеология по време на комунизма, до възстановяването на религиозното обучение в посткомунистическото общество. Акцент бяха предимствата и трудностите, които съпътстват преподаването на вярата днес, като изложението предизвика жив интерес и оживена дискусия сред международните участници.

Форумът включи още лекции и семинари, посветени на интерактивните методи на обучение, на предизвикателствата в съвременната педагогика и на екзистенциалните въпроси, които децата поставят пред учителите по религия. Сред обсъжданите теми бяха и общочовешките добродетели – въпрос, който има пряка връзка и с концепцията на българското Министерство на образованието и науката за предмета „Добродетели и етика“.

В заключителния ден бе представен обзор на религиозното образование в Европа, а участниците си размениха поздравления и символични подаръци.