„Работим активно по приоритета децата да започват предучилищно образование още от 4-годишна възраст, защото това е основата за изграждането на бъдещи достойни граждани,“ заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на новата детска градина „Слънчице“ в Костинброд. „Тук децата получават знание, грижа, закрила, но най-вече се научат на онези добродетели, които само семейството, църквата и обществото могат да им дадат. Ние от изпълнителната власт дълбоко и искрено ценим партньорството, което имаме с местните власти и с общността,“ добави Желязков.

Министър-председателят отбеляза още, че модерната социалната инфраструктура дава увереност на родителите, че децата им са на сигурно място, а те самите могат спокойно да изпълняват своята роля в обществото, ставайки уверени родители и достойни защитници на своите деца.

В новата детска градина ще се обучават 128 деца в шест групи – четири градински и две яслени. Проектът е финансиран с близо 3,9 млн. лв. от държавата и 1,36 млн. лв. съфинансиране от общината, като с откриването се разкриват 23 нови работни места. Сградата е изградена по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища 2020–2025 г.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посочи, че детските градини са от изключително значение за ранното развитие на децата, защото в предучилищна възраст се формира интелектуалното, когнитивното и езиковото им развитие, както и духовните им ценности и възпитание в добродетели.

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил освети новата детска градина „Слънчице“. Той подчерта значението на ранното възпитание в добродетели и изрази задоволство от доброто сътрудничество между църквата и правителството в областта на образованието.

Изграждането и модернизацията на образователната инфраструктура се реализират чрез Националната програма 2020–2025 г., надградена с Програмата 2024–2027 г., както и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. До момента са завършени 75 обекта – 45 детски градини с общо 2862 нови места и 30 училища, а по новата програма вече се изпълняват над 50 проекта. Допълнително се реализират инвестиции в спортни площадки и физкултурни салони, STEM кабинети във всички училища и 28 центъра за високи постижения в професионалното образование.