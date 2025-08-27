Община Сливен възстанови опасна подпорна стена

27.08.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Община Сливен възстанови и укрепи целостта на изградена стена в края на пътното платно на ул. „Кутелка“. Стената е била компрометирана, с видими пукнатини и реален риск от срутване. От една страна това би довело неминуемо до затваряне и нарушаване пътното платно на единствената улица за живущи и преминаващи. От друга - да се наруши и целостта на прилежащите имоти в опасната зона, коментира инж. Снежана Кънева от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и превенция“. По думите й при извършена проверка в края на май т.г. е установено, че процесът на разрушаване е активен и необратим с непредсказуеми последици, както за преминаващите пешеходци и пътни превозни средства, така и за прилежащите, северно от стената, единствени жилища за живущите и блокиране на движението по улицата.

След огледа са предприети незабавни мерки по укрепване на авариралата подпорна стена. Дейностите са съобразени със срока за изпълнение на възложените спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.

Изпълнението е извършено съгласно конструктивно становище на специалист-проектант.