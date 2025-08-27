Военно окръжие – Сливен обявява 15 длъжности за войници

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед
на командира на Командване за комуникационно-информационна
поддръжка и киберотбрана са обявени 15 длъжности за войници
Вакантните длъжности са в следните военни формирования:
в.ф. 42170 – Сливен (1 длъжност)
МЛАДШИ ТЕХНИК ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ В СЕКЦИЯ ,,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКО И МЕХАНИЧНО ОБОРУДВАНЕ“, В СЕКТОР ,,ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ СИСТЕМИ“.
Военно звание: РЕДНИК.
Изисквания за минимално образование и квалификация: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.
Специфични изисквания за заемане на длъжността: НЯМА.
в.ф. 28870 – Чирпан (1 длъжност)
в.ф. 28870 – Варна (1 длъжност)
в.ф. 42650 – Копривщица (1 длъжност)
Гарнизон София (11 длъжности)
Желаещите да кандидатстват за военна служба
подават документи във Военно окръжие – Сливен,
в срок до 26 септември 2025 г.
Конкурсът за Командване КИПКО ще се проведе по график от 27.10.2025 г. до 31.10.2025 г. във военно формирование 46390, с адрес гр. София, бул. ,Цариградско шосе“ № 113А и включва:
Изпит по физическа подготовка / Тест за проверка на общата култура / Събеседване с кандидатите
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
Facebook: Военно Окръжие Сливен
Instagram: vo_sliven
TikTok: vo_sliven