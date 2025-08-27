Военно окръжие – Сливен обявява 50 вакантни длъжности за войници

27.08.2025 08:35 , Людмила Калъпчиева

Обяви за работа – Сливен

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на командира

на Сухопътни войски са обявени 50 вакантни длъжности за войници.

Вакантните длъжности сав следните военни формирования:

в.ф. 36150 – Стара Загора (8 длъжности)

в.ф. 28000 – Граф Игнатиево (14 длъжности)

в.ф. 32040 – Крумово (28 длъжности)

Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 10 октомври 2025 г.

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

Facebook: Военно Окръжие Сливен

Instagram: vo_sliven

TikTok: vo_sliven