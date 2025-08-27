Военно окръжие – Сливен обявява 50 вакантни длъжности за войници

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на командира
на Сухопътни войски са обявени 50 вакантни длъжности за войници.
Вакантните длъжности сав следните военни формирования:
в.ф. 36150 – Стара Загора (8 длъжности)
в.ф. 28000 – Граф Игнатиево (14 длъжности)
в.ф. 32040 – Крумово (28 длъжности)
Желаещите да кандидатстват за военна служба подават документи във Военно окръжие – Сливен, в срок до 10 октомври 2025 г.
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията
на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
Facebook: Военно Окръжие Сливен
Instagram: vo_sliven
TikTok: vo_sliven