Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед

на министъра на отбраната на Република България

са обявени 6 длъжности за сержанти „Оркестранти“

във Военните духови оркестри на Сухопътните войнски

Вакантните длъжности са „Оркестрант ІІІ група“

Изискване за „Средно музикално образование“.

Специалности „Кларинет“, „Цугтромбон“, „Саксофон“, „Валдхорна“, „Тромпет“, „Бас флигорна“, „Баритон“,

„Туба“ или „Ударни инструменти“.

Дислоцирани във военните формирования:

42830 – София

24150 – Стара Загора

34750 – Карлово

Желаещите да кандидатстват за военна служба

подават документи във Военно окръжие – Сливен,

в срок до 26 септември 2025 г.

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията

на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

