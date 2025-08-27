Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 27.08.2025

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 16 минути | 1

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование

759 20.6.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно

823 26.6.2025 г. 29.8.2025 г. 1 КРАНИСТ, СТАЦИОНАРЕН КРАН СЛИВЕН средно

836 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

838 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОБРАБОТКА ЗЪРНО СЛИВЕН средно

839 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно

868 09.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

874 10.7.2025 г. 29.8.2025 г. 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

886 14.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно

887 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

888 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

892 16.7.2025 г. 29.8.2025 г. 3 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно

916 15.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ КРУШАРЕ висше

917 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 1 ЗАС КЕРМЕН висше

925 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално

926 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

938 18.8.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно

947 30.7.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно

955 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

956 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

958 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

959 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

960 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТОМАНЕНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

967 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 20 ОБЩ РАБОТНИК В ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ начално/основно/средно

974 04.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно

977 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно

979 11.8.2025 г. 28.8.2025 г. 1 СКЛАДОВ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно

980 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

981 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

983 15.9.2025 г. 31.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП САМУИЛОВО висше

984 15.9.2025 г. 31.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БЕЛ САМУИЛОВО висше

984 15.9.2025 г. 31.8.2025 г. 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК САМУИЛОВО висше

991 13.8.2025 г. 31.8.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ ТРУД И РАБОТНАЗАПЛАТА СЛИВЕН средно/висше

998 14.8.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

1007 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше

1008 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше

1009 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно

1012 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1022 18.8.2025 г. 26.8.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН висше

1027 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше

1028 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше

1029 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше

1032 21.08.2025г 30.09.2025г 1 СЕКРЕТАР НА РЕГИОНАЛНА ДЕГУСТАЦИОННА КОМИСИЯ СЛИВЕН висше

1033 22.08.2025г 01.09.2025г 1 УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ СЛИВЕН висше/специална педагогика

1034 22.08.2025г 01.09.2025г 1 УЧИТЕЛ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ ЦОУД СЛИВЕН висше/специална педагогика

1037 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно

1038 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ОПАКОВАЧ СЛИВЕН средно

1039 22.08.2025г 26.9.2025 г. 2 ТАПИЦЕР СЛИВЕН средно

1040 01.09.2025г 28.08.2025г 1 УЧИТЕЛ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ ГАВРАИЛОВО висше

1041 01.09.2025г 28.08.2025г 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ГАВРАИЛОВО средно

1042 09.9.2025 г. 27.08.2025г 2 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

1043 09.9.2025 г. 27.08.2025г 1 ХОРЕОГРАФ СЛИВЕН висше

1045 09.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

1047 15.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ МУЗИКА СЛИВЕН висше

1048 15.9.2025 г. 27.08.2025г 1 РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

1049 01.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА СЛИВЕН висше

1050 01.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ СЛИВЕН висше

1051 01.9.2025 г. 27.08.2025г 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

1052 01.9.2025 г. 28.08.2025г 2 ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ САМУИЛОВО средно

1053 01.9.2025 г. 28.08.2025г 1 ДЕТСКИ УЧИТЕЛ СЛИВЕН висше

1054 01.9.2025 г. 28.08.2025г 1 ПОМОЩНИК- ГОТВАЧ СЛИВЕН средно

1055 05.9.2025 г. 03.09.2025г 1 ШОФЬОР АВТОБУС ТОПОЛЧАНЕ средно

1056 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 1 ПОМОЩНИК- ВЪЗПИТАТЕЛ СЛИВЕН средно

1058 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН средно/висше

1060 01.9.2025 г. 10.9.2025 г. 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ СЛИВЕН висше

1061 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 2 ШОФЬОР, ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ СЛИВЕН средно

1063 26.8.2025 г. 26.9.2025 г. 1 КАСИЕР, СЧЕТОВОДСТВО СЛИВЕН средно/висше

1064 26.8.2025 г. 29.8.2025 г. 1 РАБОТНИК КУХНЯ СЛИВЕН средно

1065 27.8.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК-КАСИЕР СЛИВЕН средно

Реклама