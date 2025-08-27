Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 27.08.2025 г.

27.08.2025 11:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 32 минути | 39

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 26.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 27.08.2025 Г.

Нова Загора: На 26 август, в 23,10 часа, в дежурната част на РУ-Нова Загора е получен сигнал за пътно произшествие в района на км. 31 от път ІІ-66. Произшествието е станало между два автомобила- лек автомобил „Воксхол“, управляван от водач на 32 години от град Стара Загора, и лек автомобил „Мерцедес“, управляван от водач на 21 години от новозагорското село Баня. Пострадали са водачът на лекия автомобил „Мерцедес“ и двама негови спътници на 21 и 25 години. Те са откарани в болнични заведения в град Сливен и град Стара Загора. На двамата водачи са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества. Причината за произшествието са в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: На 27 август, в 02,20 часа, в дежурната част на РУ-Котел, е получен сигнал за катастрофирал лек автомобил в района на км. 45 от път ІІ-48, в посока от село Градец към град Котел. По първоначални данни лек автомобил „Ауди А3“, управляван от водач на 18 години от град Котел, губи управление и катастрофира извън пътното платно. В автомобила са пътували водачът и трима пътници. При произшествието на място са починали момиче на 17 години и момче на 20 години. Водачът и момче на 18 години са откарани в болнично заведение в град Сливен. На водача са взети кръвни проби за установяване наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, от екипи на РСПБЗН-Сливен / 2/. Оказано е съдействие при два пътни инцидента от екипи на РСПБЗН-Котел и РСПБЗН- Нова Загора.