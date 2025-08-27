Сливен, кратки вечерни новини, 27.08.2025 г., сряда

27.08.2025 16:06 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД – Сливен обявява конкурс за държавно финансирани места за лекари специализанти, считано от 27 август 2025 г.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Изложбата „Всички видими и невидими светове“ на Богдан Дюлгеров ще представи галерия „Май“ на 29 август.

Община Сливен извърши укрепване и възстановяване на компрометирана подпорна стена в края на ул. „Кутелка“.

На 28 август 2025 г. от 17:30 ч. в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен ще бъде представен новият роман на Наталия Делева „Пътна връв“.

В област Сливен продължава информационната кампания за въвеждането на еврото.

Събота и неделя делегация на Конгреса на САЩ посети учебния полигон „Ново село“.