Младежи от Сливен и Стара Загора проведоха дискусия по важни обществени теми

Младежки дом – Сливен бе домакин на среща на ученици от Града под Сините камъни и Стара Загора. В зала „Май“ участниците проведоха дискусия, част от обучителната програма „Младежко участие“. В общата инициатива взеха участие представители от сливенския Младежки дом и от Международния младежки център /ММЦ/ в Стара Загора.

Във фокуса на разговора попадна младежкото участие и овластяването, като акцентът бе насочен към насърчаване на младите хора да се включват активно и с отговорност в обществения живот. Чрез игрови модели младежите имаха възможност да споделят за любими свои места и личности, които са ги вдъхновили да следват техния добър пример.

Младежите от двата града имаха възможност да обменят и опит и да търсят мотивация и решения за насърчаване на добрите дела, а също и оформяне на активна младежка общност, която да се развива и да участва във всички обществени аспекти.

На срещата присъства началникът на общинския отдел „Образование, културни събития и спорт“ Дора Чанева.

Събитието в зала „Май“ бе част от лятната програма на Международния младежки център в Стара Загора. Гостите имаха възможност да разгледат и забележителности в Сливен, сред които беше къщата-музей на Хаджи Димитър.