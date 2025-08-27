27.08.2025 16:52 , Людмила Калъпчиева

„Дипломатическата служба е лицето на България пред света и не бива да бъде заложник на вътрешнополитически опити за злоупотреба с процедури“, заяви министърът на външните работи Георг Георгиев преди началото на днешното правителствено заседание.

Министерският съвет прие днес решение, с което предлага на президента издаването на укази за назначаването на 19 посланици и един постоянен представител в ООН.

Министър-председателят Росен Желязков посочи, че предложенията се разглеждат на закрито заседание. „Това е обичайната практика, тъй като имената на кандидатите не следва да бъдат оповестявани преди получаването на съгласието на приемащите държави. Всички предложения са за кариерни дипломати – няма политически назначения“, категоричен бе премиерът.

„Фактът, че двадесет висококвалифицирани кариерни дипломати ще поемат своите постове, е доказателство, че България отстоява професионализма и спазва всички конституционни и законови изисквания,“ заяви Георгиев. Външният министър допълни, че правителството е извървяло процеса по най-добрия и професионален начин. „Винаги съм твърдял и смятам, че с действията си правителството доказа, че спазва всички конституционни и законови разпоредби. Колкото по-солидни и консолидирани сме, толкова по-увереност излъчваме и толкова по-авторитетно биваме възприемани от нашите партньори“, каза още Георгиев.