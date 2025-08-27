27.08.2025 15:47 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 4 часа | 61

По покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква, в пределите на Сливенска епархия ще пристигне за поклонение и благословение Честният и Свещен Пояс на Пресвета Богородица – единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка до днес.

Светинята се пази в манастира „Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос, Гърция, и ще бъде донесена в България от Геронтиса Нимфодора, игумения на светата обител.

***

Програма в град Сливен (12–14 септември)

На 12 септември от 18:00 ч. – Тържествено ще бъде посрещнат св. Пояс на площад „Хаджи Димитър“. Оттам ще се проведе литийно шествие по ул. „Великокняжевска“ до храм „Св. Богородица“ (ул. „Св. св. Кирил и Методий“). След Литийното шествие ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.

12–14 септември – Честният Пояс ще бъде изложен за поклонение в храм „Св. Богородица“ до 14 септември, 16:00 ч.

През тези дни храмът ще бъде денонощно отворен за всички вярващи, които искат да се поклонят на светинята – за здраве, за изцеление от болести, за благословение на бездетни съпрузи, за утеха в душевни и телесни страдания и за покровителство над децата, семействата и родителите.

***

Програма в град Бургас (14–17 септември)

На 14 септември, 18:00 ч. – Тържествено посрещане на св. Пояс пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“.

Следвано от Литийно шествие по ул. „Александровска“ и ул. „Успенска“ до храм „Св. Богородица“, където ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.

14–17 септември – Честният Пояс ще остане в храм „Св. Богородица“ до 17 септември.

И тук храмът ще бъде денонощно отворен за поклонение и молитва, за да може всеки да прибегне към закрилата на Божията Майка.

***

Кратки сведения за Пояса на Пресвета Богородица

Според Свещеното Предание, поясът бил изтъкан от Пресвета Богородица собственоръчно от камилска вълна. След Нейното Успение Тя го предала на св. ап. Тома. През вековете светинята е била съхранявана първо в Йерусалим, после в Кападокия, а оттам пренесена в Константинопол. Дълги години се е пазела във Влахернския храм и във византийския дворец. С нея се е изцелила императрица Зоя, съпругата на император Лъв VI Мъдри.

През XII век Църквата установила празника на Честния Пояс на 31 август.

По-късно реликвата преминала през България и Сърбия, а в края на XIV век княз Лазар я предал на Ватопедския манастир в Света гора, където се пази и до днес. Части от пояса се съхраняват и в Кипър, Грузия, Италия, Сирия, както и в манастира „Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос.

Безбройни са свидетелствата за чудеса и благодатна помощ, които Пресвета Богородица извършва чрез този Свещен Пояс – за изцеление, за благословение на семейства, за покров над деца и за утеха на всички, които с вяра прибягват към Нейното застъпничество.