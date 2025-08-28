НСОМБАЛ: АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА!

28.08.2025 08:09 , Връзки с обществеността

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЛАСТНИТЕ МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ С ПОРЕДЕН ПРИЗИВ:

АГРЕСИЯТА НАД МЕДИЦИ ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА!

Събитията през последните дни на насилие в АГ комплекса на „УМБАЛ Канев” АД в гр. Русе срещу медици и служители на болницата за пореден път напомни на българското общество, че агресията се повтаря години наред и въпреки призиви и добри намерения не можем да се справим с нея!

Отправяме искрени съболезнования към семейството на починалата родилка Габриела Георгиева и твърдо подкрепяме ръководството на лечебното заведение в лицето на изпълнителния директор Иван Иванов за бързите, безкомпромисни и решителни действия за навременна и пълна проверка на случая от компетентните органи с публично оповестяване на резултатите.

Можем ли да допуснем като граждани да ехти „Убийци!” в коридорите на една от най-големите областни болници със 160 – годишна история, в която годишно се лекуват над 28 хиляди пациенти и се извършват над 15 хиляди операции? Неразбираемо е „убийци” да са над 230 лекари и над 430 медицински специалисти, които денонощно приемат и лекуват своите пациенти и са избрали за свой професионален път опазването на живота и здравето.

Остава непонятно, че през 2025 година в държава - член на Европейската общност с високо-технологично и достъпно здравеопазване, с доказани професионалисти има медици, които са обект на насилие от страна на пациенти или придружители…

В Наказателния кодекс изрично са предвидени наказания за посегателство над медицински специалисти, но по-важно е да не допуснем доверието между пациенти и лечители да бъде разрушено безвъзвратно!

От нас всички зависи агресията, насилието и саморазправата да бъдат спрени!