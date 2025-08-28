28.08.2025 11:04 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Областна администрация Сливен, Регионално управление на образованието, Община Котел, Исторически музей Котел, Кметство село Медвен и Народно читалище „Извор 1882“ организират VII-и четения, посветени на Захарий Стоянов. Те ще се проведат на 5 септември 2025 г. в родното място на бележития български писател и революционер.

В програмата са включени научни доклади за живота и творчеството на Захарий Стоянов. Сред лекторите са професорите Пламен Митев и Пламен Павлов от Софийския и Великотърновския университети, преподаватели и научни работници от Сливен, Бургас, Велико Търново и Ямбол.

Както всяка година, награди ще получат учениците, участвали в конкурса за есе. Този път темата бе „Любовта на Захарий Стоянов към Родината и какво е България за мен?“. Областна администрация Сливен е сред организаторите на конкурса.

Четенията по традиция ще завършат с поднасяне на цветя пред паметника на Захарий Стоянов в Медвен.

Подробната програма можете да откриете в прикачения файл.