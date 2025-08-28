Сливен, кратки вечерни новини, 28.08.2025 г., четвъртък

28.08.2025 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Сливен

Областна администрация Сливен съвместно с Регионалното управление на образованието, Община Котел, Историческия музей в Котел, Кметството в село Медвен и Народното читалище „Извор 1882“ организират VII-и четения, посветени на живота и творчеството на Захарий Стоянов, който ще се проведе на 5 септември 2025 г. в родното място на писателя и революционера.

Бюрото по труда в Сливен приема заявки от работодатели за участие в насърчителни мерки за заетост по Националния план за действие по заетостта за 2025 г.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Среща между ученици от Сливен и техни връстници от Стара Загора се проведе в зала “Май” за да обменят опит, да търсят мотивация и идеи за изграждане на активна общност, ангажирана с положителни инициативи.

Сливенският хотел „Империя“ има нов собственик в лицето на дружеството „Империя Фратели“ и вече ще носи името хотел „Империя Фратели“.

В Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен днес ще бъде представен романът „Пътна връв“ на Наталия Делева.

На 29 август в галерия “Май” ще бъде открита самостоятелната изложба на Богдан Дюлгеров "Всички видими и невидими светове".