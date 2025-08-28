Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представя данни за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.
Пълната информация можете да откриете в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен | България | преди 29 минути | 34
