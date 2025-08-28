QNAP официално пусна решението Dual-NAS за непрекъсната работа в бизнес среди

28.08.2025 12:48 , Людмила Калъпчиева

28.08.2025 12:48

От малки и средни предриятия до мултимедийни студиа – високата отказоустойчивост е достъпна за всички!

QNAP® Systems, Inc., водещ новатор в областта на изчислителните, мрежовите и сторидж решения, даде старт на своето решение с висока достъпност/отказоустойчивост (High Availability, HA), което дава възможност на бизнеса да поддържа непрекъснат достъп до критично важни данни и услуги чрез надеждна архитектура за превключване на резервни NAS устройства. Надграждайки върху успешното бета тестване и положителния прием на пазара, финализираното HA решение предлага непрекъсната работа на корпоративно ниво с ценово-ефективно внедряване за организации от всякакъв мащаб.

„С нарастващата сложност на ИТ структурите, непрекъснатият достъп до критични услуги е от съществено значение“, каза Анди Ю, продуктов мениджър в QNAP, добавяйки: „Решението за висока достъпност на QNAP комбинира автоматично превключване при срив, синхронизация в реално време и интуитивно управление, за да осигури непрекъсната работа в различните области на приложение.“

Ето някои от ключовите характеристики на QNAP Dual-NAS:

• Ценова ефективност: QNAP HA предлага ZFS-базиран сторидж с ниска обща цена на притежание (TCO), което го прави достъпно дори за организации с ограничен бюджет.

• Автоматично превключване при срив: В случай на повреда в активния сървър, пасивният сървър поема безпроблемно работата за по-малко от 90 секунди, избягвайки скъпоструващ престой.

• Синхронизиране на данни в реално време: Снабден с технологията SnapSync, QNAP HA осигурява последователна репликация на данни в реално време между NAS устройствата (минимално RPO), като минимизира риска от загуба на данни.

• Опростено управление на клъстери: Приложението High Availability Manager позволява на ИТ екипите лесно да управляват клъстери, да наблюдават състоянието на системата и да администрират и двете NAS устройства чрез централизиран, лесен за употреба интерфейс.

• Гъвкави сценарии на употреба: От виртуализиран сторидж, хранилище за разширение на AI сървъри до съхранение за производство на мултимедия, решението QNAP HA се вписва безпроблемно в разнообразни ИТ инфраструктури.

Активно-пасивното решение подобрява портфолиото от продукти с висока работоспособност на QNAP, позволявайки на организации от всякакъв мащаб да постигнат непрекъсната работа с по-голяма гъвкавост и икономическа ефективност. Допълнено от корпоративния NAS от серията ES с Активна-активна архитектура с два контролера и L3 Lite управляеми комутатори, поддържащи MC-LAG мрежова резервираност, QNAP предоставя многопластова HA инфраструктура, обхващаща хранилища и мрежи, което дава възможност на бизнеса да подобри ИТ устойчивостта и да поддържа конкурентно предимство.

Решението Dual-NAS High Availability на QNAP вече е достъпно и се поддържа от широка гама от QuTS hero NAS.

За да научите повече за цялостните решения с висока работоспособност QNAP, моля, посетете https://www.qnap.com/go/solution/high-availability.

За QNAP

Компанията QNAP (Quality Network Appliance Provider) е посветена на предоставянето на цялостни решения при разработването на софтуер, хардуерно проектиране и собствено производство. С фокус върху иновациите в областта на съхранението на данни, мрежите и интелигентното видео, QNAP представя революционно облачно NAS решение, което допълва нашата авангардна екосистема от софтуер, базиран на абонамент, и диверсифицирани канали за обслужване. QNAP вижда NAS като нещо повече от просто съхранение и е създал облачна мрежова инфраструктура, за да могат потребителите да хостват и разработват анализ с изкуствен интелект, периферни изчисления и интеграция на данни в своите QNAP решения.