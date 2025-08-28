Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 28.08.2025 г.

28.08.2025 12:54 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 40 минути | 41

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 27.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 28.08.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотични вещества са установили полицейски служители от сектор „Криминална полиция“ към РУ-Сливен. На 27 август, при ежедневния контрол и противодействие на наркоразпространението, в центъра на град Сливен е извършена проверка на 27-годишен криминално проявен мъж от същото населено място. В него е намерено и иззето устройство- пълнител за вейп, което е реагирало положително при полевия тест за наркотици. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

58-годишен водач на лек автомобил „Пежо 206“ е хванат да управлява след употреба на алкохол много над допустимото. Проверката е извършена на 27 август на бул. „Банско шосе“ при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на алкохол на водача, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат над 1,2 промила /2,72/. Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Криминалисти на РУ-Сливен работят по случая на кражба от фирма, намираща се в землището на село Самуилово. На 27 август е заявена кражба на 750 броя арматурни железа и 7 топа битумна хидроизолация. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: Служители на РУ-Нова Загора са хванали в нарушение 29-годишен криминално проявен мъж. На 27 август в град Нова Загора е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф“ без регистрационни табели. Водачът е мъж на 29 години от същото населено място. Той е неправоспособен и вече е наказван по административен ред за същото нарушение /управление на МПС/. Отказал е да бъде изпробван за употреба на наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 3 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, от екипи на РСПБЗН-Сливен / 2/ и РСПБЗН-Котел /1/.