Сливенският митрополит Арсений посети с. Козарево

28.08.2025 14:21 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 46 минути | 0

На 28 август, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений посети село Козарево, община Тунджа по повод празника на селото. Владиката извърши водосвет и благодарствен молебен към Бога, за това, че няма жертви и щети от пожарите които застрашаваха селото.

На богослужението присъстваха кметът на село Козарево г-жа Теодора Ташева, заместник-кметове на община Тунджа г-н Налбантов и г-н Петров, представители на местната власт и жители на селото.

Митрополит Арсений благодари на кмета на с. Козарево г-жа Теодора Ташева, на ръководството на община Тунджа и на всички, които съдействат за благоукрасяването и поддържането на храма и се обърна със слово към всички присъстващи за значението на храма в живота на човека, за благодарността към Бога и покрова на Божията Майка, запазила селото и жителите му от пожар.

От своя страна кметът на община Тунджа изрази благодарност към Високопреосвещения архипастир за благословението и молитвената подкрепа, а кметът на с. Козарево г-жа Теодора Ташева поднесе благодарствен адрес.

Снимки