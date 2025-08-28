DKP – първото безплатно мобилно приложение за попълване на електронен двустранен констативен протокол

28.08.2025 16:10 , Людмила Калъпчиева

Вече е достъпно за всички шофьори в България

Българските шофьори вече имат на разположение иновативно мобилно приложение – DKP, което позволява попълването на електронен двустранен констативен протокол (ДКП) директно през мобилния телефон. Приложението е безплатно и цели да улесни водачите при настъпване на лек пътен инцидент, като същевременно намали административните затруднения и донесе реални обществени ползи.

Основни предимства на DKP:

• Минимизира грешките – при попълване на хартиен протокол, шофьорите често допускат неточности или пропуски, които впоследствие дават основание на застрахователните компании да отказват изплащане на обезщетение поради „невярно съдържание“. Електронният протокол е структуриран така, че почти елиминира възможността за грешка – водачите попълват само необходимата информация, а системата ги води стъпка по стъпка.

• По-малко задръствания – електронният вариант се попълва значително по-бързо от хартиения, което намалява времето на престой на пътното платно и съответно – задръстванията.

• Яснота и прозрачност – възможността за добавяне на снимки от мястото на инцидента улеснява изясняването на вината и намалява споровете.

• Екологичен ефект – отпада нуждата от хартиени формуляри, което пести ресурси и подпомага опазването на околната среда.

• Безплатно за всеки – приложението не изисква никакви такси или абонаменти, достъпно е за всички шофьори.

Подготовката е ключова: За да бъде максимално полезно в момент на инцидент, е важно всеки шофьор да изтегли DKP предварително и да се регистрира в системата. Така при нужда водачът е подготвен и може незабавно да попълни електронен протокол, без да губи време.

Създаделите на приложението споделят:

„Хартиеният двустранен протокол често се оказва причина шофьорите да губят правото си на обезщетение, защото документът е попълнен с грешки. С DKP решаваме този проблем – процесът е бърз, ясен и защитен. Приложението е безплатно, защото вярваме, че всяко ново технологично решение за облекчаване на трафика и подобряване на безопасността на пътя трябва да бъде достъпно за всички.“