На 28 август 2025 г. представители на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен, сред които археолози, уредници, екскурзоводи и администрация, бяха гости на официалното откриване на изложба, посветена на 90-годишнината от рождението на проф. Людмил Гетов – носител на наградата „Проф. Александър Фол“, и 60 години от откриването на Мъглижката гробница.

Събитието, което се състоя в центъра на град Казанлък, бе открито от директора на Исторически музей „Искра“, д-р Момчил Маринов. В изказването си той наблегна върху плодотворното сътрудничество на поверената му институция със СУ „Св. Климент Охридски“ и върху успешната съвместната работа между РИМ – Сливен и ИМ „Искра“ през годините.

Експозицията представя историята на проучванията на Мъглижката тракийска гробница – един сравнително малко познат, но изключително важен археологически обект. Чрез 14 пана посетителите могат да проследят откриването й през лятото на 1965 г., неповторимата й архитектура, както и реконструкция на фрагментите от стенописната й украса. Сред основните изследователи на обекта са Гергана-Taбакова Цанова, директор на Историческия музей в Казанлък по това време, и проф. Людмил Гетов, завеждащ археологическия отдел на музея.

Днес, шест десетилетия след откриването и проучването на гробницата, ИМ „Искра“ и Софийският университет припомнят значимостта на тази ценна археологическа находка. С изложбата се поставя начало на поредица инициативи, насочени към популяризирането й сред широка общественост.

Куратори на изложбата са доц. д-р Даниела Стоянова от катедра „Археология“ в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Меглена Първин, гл. уредник в отдел „Античност“ към ИМ „Искра“.