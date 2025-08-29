29.08.2025 10:57 , Калина Янева (ВиК Сливен)

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 01.09.2025 г. - 14.09.2025 г., във връзка с изпълнението на проект : „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, ще се изпълняват строителни дейности в някои участъци на гр. Сливен, за които е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

Участъците, в които ще се изпълняват строителни дейности, във връзка с което са възможни временни прекъсвания на водоподаването са:

1. Възстановяване на настилки;

2. Реконструкция на Напорен водоем V=10000 м3

3. Водопровод от съществуваща шахта за СК (РШ) до входна шахта на ПСПВ

4. Водопровод от изходна шахта на ПСПВ до водоем V=10 000 м3

5. Вливна и хранителна система на водоем V=10 000 м3

При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, съфинансиран от Европейския съюз.