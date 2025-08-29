29.08.2025 11:52 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

За поредна година международният колоездачен елит си дава среща в един от най-старите и престижни спортни турнири в Европа. 72-рото издание на Международната колоездачна обиколка на България дава заявка да бъде още по-интересно и оспорвано. Сливен, като град с утвърдени традиции в колоезденето, отново ще се включи в престижното състезание.

Програмата на тазгодишния тур обхваща пет етапа. Началото ще бъде дадено на 30 август, в Приморско с пролог по улиците на черноморския град. Стартът на първия етап – Приморско-Айтос е планиран за 31 август. На 1 септември ще стартира вторият етап – Карнобат-Казанлък. Трасето на третия етап ще бъде между градовете Казанлък и Троян на 2 септември. Четвъртият етап по програма ще премине на 3 септември между Троян и Сливен. Градът под Сините камъни посреща колоездачите за петия етап. Той предвижда кръгов маршрут със старт и финал в Сливен.

Едно от най-емблематичните за българския спортен календар състезания се организира от Българската федерация по колоездене (БФК). Провежда се с генералната подкрепа на Държавния застрахователен институт /ДЗИ/ и спонсори.

Община Сливен обръща внимание, че във връзка с посрещането на колоездачите за петия и заключителен етап в града, предстои да бъде въведена временна организация на движение, за която гражданите ще бъдат своевременно уведомявани.