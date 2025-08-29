Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.08.2025 г.

29.08.2025 12:15 , Людмила Калъпчиева

преди около 1 час | 56

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 28.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 29.08.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители при контрол в района на кръстовище „Петолъчка“. На 28 август, около 23,30 часа, е извършена проверка на 39-годишен мъж от град Русе. В него е намерена и иззета опаковка, съдържаща суха листна маса, която е реагирала положително при теста за наркотици. Образувано е досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, от екипи на РСПБЗН-Сливен / 2/ и РСПБЗН-Нова Загора /2/.