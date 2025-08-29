Сливен, кратки вечерни новини, 29.08.2025 г., петък

29.08.2025 16:10 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 9 минути | 1

Сливен ще бъде домакин на финалния етап на 72-рата Международна колоездачна обиколка на България - според програмата ще посрещнем колоездачите на 3 септември, а стартът на финалния етап ще бъде даден на 4 септември.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

На 28 август 2025 г. екип от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен присъства на откриването на изложбата „Мъглижката гробница“ в Казанлък.

Отдел „Статистически изследвания – Сливен“ представи данни за наети лица и средна брутна работна заплата в област Сливен през второто тримесечие на 2025 година.

Светофарът на т.нар. „стъклено“ кръстовище в Сливен ще бъде временно превключен на мигаща жълта светлина заради ремонт на бул. „Цар Симеон“, като мярката ще е в сила до два месеца и цели по-безопасно и по-лесно движение.

През второто тримесечие на 2025 г. общият брой на заетите лица в област Сливен е 62.5 хил., от които 34.3 хил. са мъже, а 28.2 хил. са жени.

Областна администрация Сливен, Регионално управление на образованието, Община Котел, Исторически музей Котел, Кметство село Медвен и Народно читалище „Извор 1882“ организират на 5 септември VII-и четения, посветени на Захарий Стоянов.