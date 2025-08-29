29.08.2025 14:41 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

И тази година Главната улица на Сливен ще се изпъстри за празника на града - Димитровден, със занаятчийски изделия и сувенири. Изложението „Българско е!“ отново ще гостува в Града под Сините камъни. На жителите и гостите на града то ще предложи богат асортимент от разнообразни стоки за бита, хранителни продукти, био грижа, козметика, сувенири и занаятчийски изделия.

„Българско е!“ се организира със съдействието на Община Сливен и ще гостува в града в дните от 24 до 26 октомври.

Снимка: Фейсбук страница „Българско е!“