ВиК съобщава за планирани участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи за периода от 01.09.2025 г. до 14.09.2025 година.
Подробната информация можете да намерите в прикачения файл.
, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)
