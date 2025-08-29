29.08.2025 15:31 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

ВиК съобщава за планирани участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи за периода от 01.09.2025 г. до 14.09.2025 година.

Подробната информация можете да намерите в прикачения файл.