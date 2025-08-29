Сливен. Новини от източника. Последни новини

Участъци, по които ще се извършват ремонти в Сливен от 1 до 14 септември

, Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 20 минути | 2

ВиК съобщава за планирани участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи за периода от 01.09.2025 г. до 14.09.2025 година.

Подробната информация можете да намерите в прикачения файл.

Файлове

Ремонти - Сливен

Размер: 237KiB | Тип: DOCX

Реклама