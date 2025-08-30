Сливен, кратки вечерни новини, 30.08.2025 г., събота

30.08.2025 15:57 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 25 минути | 94

И тази година изложението „Българско е!“ ще се проведе в Сливен по повод празника на града – Димитровден.

Снощи в галерия „Май“ се състоя откриване на самостоятелната изложба-живопис на Богдан Дюлгеров, озаглавена „Невидими и видими светове“.

"Водоснабдяване и канализация – Сливен" ООД в момента активно търси нови колеги – специалисти ВиК, електротехници, строителни техници, водопроводчици и професионални шофьори.

Сливналии отново показаха креативност в запазването на паркоместа – този път със сериозен арсенал от туби с вода, в социалните мрежи бе публикувана снимка от ж.к. „Дружба“, която предизвика десетки коментари.

Броят на наетите служители по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на юни 2025 г. е 37 300, което е спад с 0,6 на сто спрямо края на март 2025 г.

Ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“ – Сливен преминаха едноседмично военно обучение във Велико Търново в периода от 14 до 18 юли.

Кампанията за информация относно въвеждането на еврото продължава в региона на Сливен - през последната седмица екипи на института посетиха домове за възрастни хора в селата Малко Чочовени и Баня, както и Дневния център за стари хора в с. Сборище, община Твърдица.