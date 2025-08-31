31.08.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 40

В сливенското село Стара сека се провежда традиционният местен събор. Празникът започна още в петък, на 29 август, с вечерно диджейско парти.

Кулминацията на събора бяха съботните концерти на площада в селото, които привлякоха местни и жители от други населени места. За тях звучаха изпълнения на оркестър „Фолклористи“ и певицата Петя Гиджова.

Гост на празника в събота бе сливенският градоначалник Стефан Радев. Той приветства кмета на селото Николай Стефанов, жителите, всички гости и участници.

„Искам да благодаря на кмета Николай Стефанов! Имаше много големи очаквания преди шест години, когато той стана кмет и се радвам, че те се оправдават. Много неща се направиха през тези години. Аз, от своя страна, мога да кажа, че ние помагаме на всички и най-много там, където се работи, където има желание, където има хора, които да движат нещата напред. Така и ще бъде!“, подчерта Радев. Той даде за пример въпроса с липсата на воден ресурс, който стои пред цяла България. „В Стара река от години се работи по този казус и затова сега нямаме тези проблеми, които съществуват на други места“, изтъкна сливенският градоначалник. На всички жители и гости на селото той пожела весел празник.

За изграденото през годините в Стара река и предизвикателствата пред местното население говори кметът на селото Николай Стефанов. Той благодари на всички жители, че заедно, рамо до рамо, са предприели решителни крачки за възхода на населеното място. „Днес Стара река е развиващо се и модерно село, с което се гордеем. Но всичко това не би било възможно без вас! Благодаря от сърце за опората, за вярата за общите усилия! Вие сте истинската сила, която движи нашето село напред!“, подчерта Стефанов. Той изказа признателност от свое име и от името на цялата общност на селото към Община Сливен в лицето на кмета Стефан Радев. „Благодаря Ви, че стоите редом до нас и ни помагате да сбъдваме мечтите си!“.

Вечерта продължи с изпълнения на попфолк певеца Здравко Мандаджиев.

Днешната програмата на събора е предвидила забавления с фокусник и акробатично шоу за малките жители на Стара река.

Организатор на ежегодната проява е Кметството на селото, с подкрепата на Община Сливен, местни спонсори и дарители.