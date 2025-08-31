Сливен, кратки вечерни новини, 31.08.2025 г., неделя

31.08.2025 16:14 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

В сливенското село Стара река се проведе традиционният общоселски събор, който събра както местни жители, така и гости от други населени места.

Сливенският митрополит Арсений отслужи съборна архиерейска литургия в манастира „Св. Йоан Предтеча“ на едноименния остров край Созопол.

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2025 г. е 1919 лв., при 2572 лв. средна за страната.

На 28 август в Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен бе представен романът „Пътна връв“ на родената в Сливен писателка Наталия Делева.

Тържествена церемония по повод 140 г. от Съединението на Княжество България и Източна Румелия ще се състои на 5 септември на площад “Хаджи Димитър” в Сливен.

На 6 септември в галерия “Май” ще бъде открита изложбата „Младите търсят и обединяват“ под егидата на Младежки дом – Сливен.

Творческа академия за млади таланти с ментори Татяна Шиварова, Георги Калайджиев и Деньо Денев ще се състои от 5 до 11 септември в зала “Сливен”.