Нова Загора ще бъде домакин на Седмото издание на „Фестивал на шевицата“

01.09.2025

Туида Нюз | Сливен

Община Нова Загора, съвместно с Фондация „История в шевици“, кани жителите и гостите на града на Седмото издание на „Фестивал на шевицата“. Събитието ще се проведе на 6 и 7 септември 2025 г. под вдъхновяващото мото: „Елбетица, олътарѣ и чудото на живота“.

Фестивалът поставя акцент върху богатството на българската везба – както автентичната, така и нейните съвременни интерпретации върху дрехи, аксесоари и предмети от бита. Сред акцентите е и специалната „алея на билките“, посветена на здравословния начин на живот и традиционното билкарство.

Програмата обещава пъстри събития през двата дни – тематични беседи с участието на изявени етнографи, изложби, възстановки на обичаи, ревю на народни носии, представяне на книги, прожекции на филми, както и разнообразни фолклорни изпълнения. Посетителите ще могат да се насладят и на богата търговска част.

Тържественото откриване на фестивала ще се състои на 6 септември от 10:00 ч. пред НЧ „Д. П. Сивков-1870“.