С. Езеро отпразнува своя традиционен празник с музика, танци и настроение

На 29 август жителите и гостите на с. Езеро се събраха на площада, за да отбележат традиционния празник на селото. Събитието премина в изключително топла и празнична атмосфера, съпроводено с много музика, танци и настроение.

Сред присъстващите бяха заместник-кметовете на Община Нова Загора – г-жа Нина Генчева и г-жа Иванка Михова, общински съветници и кметове на населени места. Специален поздравителен адрес бе изпратен от кмета на Община Нова Загора – г-жа Галя Захариева.

Празничната програма започна с изпълнение на песен, посветена на с. Езеро. Кметът на селото Мариета Парунева поздрави всички с вдъхновяващи думи, подчертавайки значението на общата отговорност за развитието и благополучието на населеното място.

На сцената се изявиха танцьорите от Танцова формация „Балига“, както и талантливите изпълнители Виктория Владимирова, Габриела Николова, Йоана Николова, Симона Иванова, Иван Петров, Величка Стоева и танцовият дует Ивайла и Свилен.

Кулминацията на вечерта настъпи с кръшно хоро, което обедини малки и големи под звуците на музикалните изпълнения на Евгения Николова, Ради Драгиев и Веселин Николов.