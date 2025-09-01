Нова Загора и с. Кортен, Молдова, вече са официално побратимени

01.09.2025 09:53 , Людмила Калъпчиева

В края на август, по повод празника на с. Кортен, Тараклийски район, кметът на Община Нова Загора Галя Захариева посети молдовското село заедно с делегация, включваща и кмета на с. Кортен, общ. Нова Загора – Игнат Игнатов. Празникът се чества на 28 август – Успение Богородично, а визитата бе и в изпълнение на решение на Общински съвет Нова Загора от март 2025 г. за побратимяване.

На специална церемония на 28 август бяха положени подписи под меморандумите за побратимяване от кмета на Община Нова Загора Галя Захариева, кмета на с. Кортен, общ. Нова Загора – Игнат Игнатов, и кмета на с. Кортен, Тараклийски район – Степан Танурков.

Сключеното споразумение предвижда сътрудничество в редица сфери – инфраструктура и комуникации, икономическо и социално развитие, образование, култура и туризъм, опазване на околната среда, административни и социални услуги.

В своето изказване г-жа Захариева подчерта значението на побратимяването и заяви готовността на Община Нова Загора да подпомага млади медици от молдовското село, които желаят да работят в МБАЛ „Света Петка“ в Нова Загора.

„Побратимяването е повече от формален акт – то е обещание за бъдеще, изпълнено с взаимна подкрепа между общности, споделящи общи корени и ценности“, заяви кметът на Нова Загора.