Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 01.09.2025 г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 29.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 01.09.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Сливен на 30 август при ежедневния обход и контрол в града. Около 21,00 часа на бул. „Илинденско въстание“ е извършена проверка на 25-годишен криминално проявен мъж от град Сливен. В него е немерено и иззето пликче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Криминалисти от РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от частен дом в сливенския квартал „Сини камъни“, получен на 31 август. Заявена е кражба на компютърна техника и други вещи. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Котел: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от група „Патрулно-постова дейност“ към РУ-Котел на 29 август при ежедневния обход и контрол в града и малките населени места. Около 19,00 часа на ул. „Сава Огнянов“ в град Котел е извършена проверка на 25-годишен мъж от същото населено място. В него е немерено и иззето пликче, съдържащо кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Нова Загора: При ежедневния контрол по пътна безопасност, осъществяван от екипи на РУ-Нова Загора, е установен неправоспособен водач, който управлява нерегистрирано моторно превозно средство. Проверката е извършена на 30 август, около 16,00 часа, в село Еленово. Спрян е мотопед без регистрационен номер, управляван от мъж на 26 години от същото населено място, който не притежава свидетелство за управление на МПС. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Нова Загора са задържали 46-годишен мъж, след получен сигнал за домашно насилие. Заявлението е подадено на 31 август в 16,20 часа, за упражнено насилие от страна на задържания спрямо жената, с която живее на семейни начала. По случая е образувано досъдебно производство. На жената е предложена правна помощ.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 11 сигнала за произшествия в дните от 29 август до 1 септември. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, от екипи на РСПБЗН-Сливен / 7/, РСПБЗН-Котел /1/ и РСПБЗН-Нова Загора /1/. Един сигнал се е оказал недействителен.