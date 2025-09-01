Седмицата в ЕП: 1 – 7 септември 2025 г.

01.09.2025 11:20 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди около 1 час | 62

Заседания на парламентарни комисии, политически групи, Брюксел

Търговски отношения между ЕС и САЩ. Председателят на комисията на ЕП по международна търговия (INTA) Бернд Ланге ще проведе пресконференция на тема „Търговията между ЕС и САЩ: какво следва? Прилагане на политическото рамково споразумение и ролята на Европейския парламент“, в сряда от 10:30 ч. българско време. По-късно същия ден комисията INTA ще обсъди търговските отношения ЕС-САЩ със Сабине Веянд, генерален директор на генерална дирекция „Търговия“ в Европейската комисия.

" На живо: пресконференция на Бернд Ланге "Търговията между ЕС и САЩ: какво следва?", сряда, 3 септември, 10:30 ч. българско време

На живо: заседание на INTA, сряда, 3 септември, 15:30 ч. бъгларско време

Проучване на Евробарометър. Европейският парламент ще публикува най-новото си проучване на Евробарометър от 2025 г., в което се поставя акцент върху приоритетите на гражданите на ЕС за бъдещето и техните очаквания от Европейския съюз. Проучването обхваща редица въпроси, включително ролята на ЕС в настоящия глобален контекст, дългосрочния бюджет на ЕС, ключовите приоритети и ценности на гражданите и начина, по който те възприемат Европейския парламент, Европейския съюз и членството в ЕС (сряда, 8:00 ч. българско време).

Брифинг за медиите относно новото проучване на Евробарометър. Във вторник от 11.00 ч. българско време пресслужбата на Европейския парламент ще представи основните резултати от проучването на Евробарометур под ембарго за акредитирани журналисти по време на брифинг за медиите.</a>

Линк за включване на акредитираните журналисти за проследяване на брифинга онлайн, вторник, 2 септември, 11:00 ч. българско време

Приоритети на датското председателство на Съвета на ЕС. Членовете на ЕП от комисията по околна среда, климат и безопасност на храните (ENVI) ще обсъдят приоритетите на датското председателство на Съвета на ЕС в областта на околната среда с министъра на околната среда на Дания Магнус Хойнике и министъра на екологичния преход Йепе Брус Кристенсен (четвъртък).

<a href="https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/webstreaming?view=day&d=2025-09-03"> На живо: заседание на ENVI, четвъртък, 4 септември, 9:30 ч. бъгларско време

На живо: заседание на ENVI, четвъртък, 4 септември, 15:00 ч. българско време

Подготовка на пленарната сесия на 8-11 септември. Политическите групи ще се подготвят за пленарната сесия на 8 - 11 септември в Страсбург. Един от акцентите на сесията ще бъде речта на председателя на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен за състоянието на Съюза през 2025 г., която ще бъде последвана от дебат с членовете на ЕП. Евродепутатите ще гласуват и позицията си по законодателни предложения за пакетни туристически ваканции, за излезли от употреба превозни средства, както и ще гласуват за приемането на ново законодателство относно текстилните изделия, хранителните отпадъци и механизма за корекция на въглеродните емисии на границите. Те ще обсъдят и гласуват резолюции относно подготовката на Украйна за присъединяване към ЕС, бъдещето на селското стопанство на ЕС, опростяването на политиката на сближаване и реформата на единния пазар. Членовете на ЕП ще изслушат също така президента на Молдова Мая Санду и ще обсъдят и гласуват резолюция относно устойчивостта на Молдова в контекста на руските хибридни заплахи.

Брифинг за медиите преди пленарното заседание. Пресслужбата на Европейския парламент ще проведе брифинг за медиите с говорителите на политическите групи в 12.00 ч. българско време в петък (зала „Анна Политковская“, пресцентър, Брюксел).

На живо: брифинг за медиите, петък, 5 септември, 12:00 ч. българско време

Програма на председателя на ЕП. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще бъде домакин на неформална закуска с постоянните представители на държавите членки на ЕС в понеделник. В сряда тя ще председателства Председателския съвет на Парламента. От четвъртък до събота Р. Мецола ще посети Отава, Канада, където ще участва в срещата на председателите на парламентите от страните от Г-7, на която ще произнесе реч по време на учредителната сесия на срещата в петък.

Пълен списък на заседанията на парламентарните комисии може да бъде намерен тук.</a>

Контакти на пресслужбата на ЕП