Сливен, кратки вечерни новини, 01.09.2025 г., понеделник

На 3 септември от 8:00 до 12:00 часа ще бъде въведена временна забрана за движение по общинския път Крушаре–Самуилово заради почистване на пътя с цел осигуряване на безопасното движение.

Днес в Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен бе открита новата учебна година.

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев връчи дипломи на ученици с отлични резултати през учебната 2024/2025 г., а общинският експерт по спорта Силвия Никова също награди даровити деца от Спортното училище.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 11 сигнала за произшествия в дните от 29 август до 1 септември.

Областният управител Чавдар Божурски поздрави Спортно училище „Димитър Рохов“ – Сливен по повод откриването на новата учебна година, която по традиция за младите спортисти започва на 1 септември.

В нощта на 1 септември 2025 г. в 02:48 ч. българско време е регистрирано земетресение с магнитуд 3.2 в района на Сливен.

В сливенското село Стара река се проведе традиционният общоселски събор, който събра както местни жители, така и гости от други населени места.