02.09.2025 08:00

Община Сливен започва обновяване на раздавателния пункт на Детска млечна кухня в кв. „Република“, бл. 39. Ще се извърши текущ ремонт за около месец. Предвижда се боядисване на стените, монтиране на плот, обособяване на санитарна и складова част, поставяне на окачен таван. Ще бъде подменена и дограмата на прозорците.

Пунктът в кв. „Република“ осигурява храната на 29 деца. Родителите им са уведомени за затварянето му заради ремонта. Насочени са към други раздавателни пунктове по тяхно предпочитание.