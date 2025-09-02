02.09.2025 10:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 28 минути | 31

В изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на България, Община Сливен организира кампания по преброяване на бездомните кучета на територията на града и населените места.

Преброяването ще се извърши по утвърдена методика в рамките на месец октомври, като ще се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик, приблизителната му възраст, пол, видимо здравословно състояние и наличие или липса на маркировка за извършена кастрация.

За преброяването ще се сформират няколко екипа от представители на Община Сливен, кметове и кметски наместници на населените места. В екипите могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните или други физически и юридически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина.

Срокът за подаване на документи на заинтересованите лица е дo 15 септември в отдел „Екология“ на Община Сливен.

Необходимите документи са:

• Заявление за участие в свободен текст;

• Копие на документ за самоличност.

Телефон за допълнителна информация: 044 611 262