Централният градски площад „Хаджи Димитър“ в Сливен предстои да бъде временно затворен за автомобили. Причината е организирането и провеждането на две знакови за културния и спортния календар на Община Сливен и гражданите събития - 72-рата Международна колоездачна обиколка на България и честванията по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

Мярката влиза в сила на 3 септември и ще продължи до 5 септември, включително.

Във връзка с посрещането на участниците за петия и заключителен етап от Международната колоездачната обиколка в Сливен, ще бъде въведена временна организация на движение.

