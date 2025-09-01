Стартира „Есенен театрален салон 2025“ в Драматичен Театър Стефан Киров

01.09.2025 16:24 , Людмила Калъпчиева

От 17 септември до 16 октомври почитателите на театралното изкуство ще имат възможност да се насладят на едни от най-значимите заглавия от българската сцена през последните години. В рамките на „Есенен театрален салон ‘25“ са включени и две специални изложби, които ще допълнят културното изживяване.

Форумът ще бъде открит с премиерата на „Боряна“ от Йордан Йовков, в режисура на Петър Денчев, а финалът ще постави премиерата на „Гневът на Ахил“ по „Илиада“ от Омир – моноспектакъл на Димитър Марков.

Организаторите обещават един месец, изпълнен с емоции, силни сценични преживявания и незабравими срещи с изкуството.

Билети се предлагат на касата на театъра, всеки делничен ден от 10:00 до 19:00 ч.

За информация и резервации: 044/62 30 14; 0887/363034; 0896/296555.