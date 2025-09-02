02.09.2025 09:18 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Спорт

Състезателите на спортен клуб „Оренда“, гр. Нова Загора, се завърнаха с впечатляващи постижения от Световното първенство по историческа стрелба (Gyula 2025, Унгария).

Младият талант Жулиан Колев стана световен шампион при младежите до 21 години в дисциплината „Дълги дистанции“. Освен това той завоюва и бронзов медал в дисциплината „Класически исторически мишени“.

При мъжете, Донко Колев постигна престижно четвърто място в „Дълги дистанции“ и десето в „Класически исторически мишени“, където участие взеха над 160 състезатели от целия свят.

В отборното класиране националният тим на България в състав:

Донко Колев (СК „Оренда“),

Жулиан Колев (СК „Оренда“),

Николай Гайдаров и

Ивелина Петрова,

спечели титлата вицесветовен шампион в „Дълги дистанции“ и зае пето място в „Класически исторически мишени“.

Общият резултат – една световна титла и четири медала – е доказателство за упоритата работа, отдаденост и професионализъм на състезателите и треньорите от СК „Оренда“.

Община Нова Загора поздрави клуба за високото постижение и за значимия принос към спортната слава на града.