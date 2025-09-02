Стартира 14-та кампания за безплатни кастрации на дворни кучета и котки

02.09.2025 09:24 , Людмила Калъпчиева

С екипа на Romania Animal Rescue, Inc / Animal Spay Neuter International и благодарение на дарителската им инициатива започва 14-та кампания за безплатни кастрации на дворни кучета и котки.

Организаторите подчертават, че целта е ограничаване на популацията на бездомни животни и превенция на нежеланите поколения, особено при животни, живеещи във вилни зони и малки населени места в необезопасени дворове.

Как да се запишеш

Записванията се правят само по телефон и само в обявените дни и часови диапазони (посочени на страницата на кампанията).

Не се приемат записвания чрез SMS, чат приложения и извън обявените срокове.

Преди да звъниш, прочети внимателно указанията и разясненията за стопаните, които ще бъдат закачени най-отгоре на страницата преди старта на регистрациите. Това съкращава времето за разговор и улеснява процеса.

Ако квотата бъде запълнена предсрочно, регистрацията ще бъде прекратена, за което ще има известие на страницата.

Важни уточнения

Кампанията е насочена единствено към дворни кучета и котки – не записвай домашни („апартаментни“) любимци, тъй като те не са животни в риск.

Молбата към всички е да не се звъни извън обявените дни и часове и да не се препраща само телефонен номер на познати, а те да посетят страницата и да се запознаят с информацията.

Организаторите благодарят за разбирането и съдействието и призовават публикацията да бъде споделяна в местните групи и страници, за да достигне до повече стопани на дворни животни.

