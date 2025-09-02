Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 02.09.2025 г.

02.09.2025 09:30 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 01.09.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 02.09.2025 Г.

Нова Загора: Притежание на наркотици са установили полицейски служители от РУ-Нова Загора при проверка на 35-годишен мъж от град Ямбол. Проверката е направена около 20,30 часа на 1 септември в град Нова Загора. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Сливен: Криминалисти на РУ-Сливен работят по две кражби от хранителни магазини. На 1 септември са подадени две заявления за извършени кражби на хранителни и други продукти от магазини в село Ичера и град Сливен. Нанесените щети са в процес на установяване. По случаите са образувани досъдебни производства.