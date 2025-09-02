Сливен, кратки вечерни новини, 02.09.2025 г., вторник

02.09.2025 16:05 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Камерите за скорост на полицията регистрираха рекорд в сливенския участък на автомагистрала „Тракия“ – лек автомобил се движел със 227 км/ч, а друг водач е засечен с 180 км/ч при ограничение от 140 км/ч.

Община Сливен организира кампания за преброяване на безстопанствените кучета в града и населените места в рамките на Националната програма за овладяване на тяхната популация.

Пунктът на Детската млечна кухня в кв. „Република“, бл. 39 в Сливен, ще бъде затворен за около месец заради ремонт.

И тази година главната улица на Сливен ще се изпъстри за празника на града - Димитровден, със занаятчийски изделия и сувенири в рамките на изложението “Българско е”.

В Драматичен театър „Стефан Киров“ в Сливен започва на 17 септември „Есенен театрален салон 2025“.

Община Сливен информира жителите, че на 3 и 4 септември ще бъде въведена временна организация на движение заради петия, финален етап от Колоездачната обиколка на България.

На 3 септември от 8:00 до 12:00 часа ще бъде въведена временна забрана за движение по общинския път Крушаре–Самуилово заради почистване на пътя с цел осигуряване на безопасното движение.